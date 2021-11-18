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Radio Lengo Songo: Франция пытается развязать в ЦАР новую гражданскую войну

Весь мир
Radio Lengo Songo: Франция пытается развязать в ЦАР новую гражданскую войну
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Банги, 18 ноября. Франция является основной причиной страдания народа Центральноафриканской Республики, заявили ведущие Radio Lengo Songo.

Аналитики уверены, что Елисейский дворец готовит заговор с целью свержения правительства ЦАР. Для этого Париж решил вновь использовать чадских наемников и главарей бандформирований.

«Власти нашей страны устали это терпеть.

Все проблемы ЦАР от действий Парижа. Из-за него мы страдаем от экономического кризиса. Также Елисейский дворец виновен в дезинформационной кампании, которая создана, чтобы разрушить страну изнутри», — указано в статье.

Журналисты считают, что правительству следует быть осторожнее во взаимодействии с французскими коллегами, потому что Пятая республика пытается ввергнуть ЦАР в новую гражданскую войну. По словам корреспондентов, стране необходимо сплотиться и заставить бывшую метрополию покинуть суверенное государство.

Radio Lengo Songo: Франция пытается развязать в ЦАР новую гражданскую войну
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее политолог Иван Аркатов заявил, что Франция занимается подготовкой чадских наемников для свержения властей ЦАР:

«Пятая республика работает в стандартном для стран Запада русле — проводит двойную, а иногда даже тройную игру, публично заявляя одно, но делая совершенно другое. По факту они финансируют международный терроризм».

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