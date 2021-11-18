Власти Эфиопии принесли соболезнования семьям погибших при теракте в Уганде

Аддис-Абеба, 18 ноября. Правительство Эфиопии осудило теракт, произошедший в столице Уганды. В результате подрыва смертника погибло 6 человек, еще 33 получили травмы разной степени тяжести.

Ответственность за инцидент признали боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Аддис-Абеба выпустила официальное коммюнике со словами поддержки семьям погибших и раненых, а также народу и правительству Уганды.

Ethiopia Condemns Terrorist Attacks Conducted in Kampala, Uganda https://t.co/BfgXfXUMsY via @EthiopianNewsA pic.twitter.com/9OJI5Gz7Jm — Ethiopia News Agency (@EthiopianNewsA) November 18, 2021

В обращении власти Эфиопии отметили, что на территории их страны произошло несколько аналогичных терактов. Каждое нападение радикалов уносит множество невинных жизней.

«Мы уверены, что нападение на Кампалу не помешает Уганде и другим африканским странам продолжить борьбу с терроризмом», — говорится в заявлении правительства.

Ранее боевики из группировки «Силы обороны Тыграя» (TDF) захватили населенный пункт Милле штата Афар. Город является стратегической точкой, так как находится на прямой трассе, соединяющий порт Джибути со столицей Эфиопии.

1 Организация запрещена на территории РФ.