Бамако, 18 ноября. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) включило в санкционный список главу временного правительства Шогеля Кокалла Маига и еще около 150 чиновников из Мали и Гвинеи.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что Франция использовала государства-сателлиты для введения ограничительных мер и дальнейшего политического давления. К примеру, чтобы навязать новым правительствам африканских стран односторонне выгодное сотрудничество и, в конце концов, вернуть контроль над бывшими колониями:

«Это же очевидно. Западные страны довели ситуацию до крайнего состояния. Там же разгул преступности. Но как только Мали и Гвинея решили избавиться от террористов, их лидеры попали в список неблагонадежных. Это демонстрирует, что истинные намерения европейцев к партнерам совершенно не мирные, и целью они ставят ухудшение жизни в регионе. В Париже пытаются взять новые власти под контроль. Считают, что правительство Мали должно поменять вектор на профранцузский. Всех неугодных под наковальню. Бывшая метрополия не рассматривает африканских политиков как легитимный государственный аппарат, потому что они мешают удовлетворять Елисейскому дворцу свои интересы и потребности. Поэтому там и начинают агрессивно действовать».

Из всего правительственного аппарата в списке не оказалось только временного президента Ассими Гойта и министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа. Все попавшие в санкционный лист лишились возможности посещать страны, состоящие в ЭКОВАС. Также у политиков и их близких заморозили все счета.

«Они европейцам перекрывают поток ресурсов. Бывшая метрополия заинтересована в том, чтобы народ Мали отказался от суверенного курса. Важно отметить, что курс совершенно не агрессивен. Он не направлен против Франции, они просто отстаивают свои интересы и хотят процветания. Но это не подходит Франции. Париж злится оттого, что ему не дают потрошить ресурсно-сырьевые базы экс-колоний. Елисейский дворец боится потерять такой актив и сделает все, чтобы восстановить его», — уверен депутат.

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Очевидно, что Париж недоволен свержением профранцузских ставленников, с помощью которых Пятая республика десятилетиями грабила бывшие колонии. Теперь, когда к власти в Мали и Гвинее пришли военные, заинтересованные в процветании страны, Елисейский дворец через ЭКОВАС решил попытаться установить контроль над независимыми от него правителями.

«Непонятно, за что на них наложили санкции. Они же не были замечены в преступлениях, нарушениях прав человека. Единственное их «преступление» в том, что они посмели без Франции решать проблему со сферой безопасности. Они хотят победить терроризм, это нормально. И, что важно, имеют право сами выбирать путь. Если отталкиваться от потребительского отношения Парижа к африканским странам, очевидно, что информация о подготовке боевиков на территории Мали правдива. Не во Франции же этим заниматься, слишком много внимания, а на Черном континенте — идеальные условия», — заявил политик.

Депутат считает, что к манипуляциям Францию подтолкнуло укрепление отношений между Москвой и Бамако. По мнению Милонова, Елисейский дворец боится окончательно потерять влияние над Мали и лишиться возможности вывозить из страны ценные ресурсы:

«Надо понимать, что Мали на сегодняшний день выстраивает отношения исходя из своего суверенного права выбора партнера. Ранее этого права Мали была лишена. Но как только малийцы получили свободу, их позицию моментально оспорили иностранные акторы. На сегодняшний день это знак для всех африканских государств: если вы думаете, что европейских партнеров интересует ваше процветание — это не так. И вот наглядные примеры. Франция лучше будет наблюдать за толпой террористов, чем за государством, самостоятельно решающим вопросы национальных интересов. Париж больше хочет видеть сырьевой придаток, чем независимую развивающуюся страну».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заявил, что Пятая республика пытается скрыть доказательства, указывающие на причастность французских солдат к обучению террористов: