Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 22:11
22:07
Общество
Fox News: власти США бросили ветерана в Пакистане
21:56
Весь мир
Опасные связи: как имперские амбиции Эрдогана угрожают жителям Донбасса
21:34
Весь мир
Глава российского ФБР поддержит обвинения в геноциде против режима Порошенко
21:27
Весь мир
Radio Lengo Songo: Франция пытается развязать в ЦАР новую гражданскую войну
21:23
Весь мир
Власти Эфиопии принесли соболезнования семьям погибших при теракте в Уганде
21:22
Весь мир
Депутат ГД Милонов: Санкции в адрес властей Мали совершенно неправомерны
21:17
Весь мир
Военкор Коц объяснил, почему важно привлекать внимание к преступлениям Украины в Донбассе
21:15
Общество
Профессор Чепурнов согласен с Биллом Гейтсом, что пандемия закончится летом 2022 года
21:12
Весь мир
Бывший вице-премьер ПНС Ливии баллотировался на президентские выборы
21:11
Политика
Политолог Межевич похвалил «качественную» часть соглашения между Минском и Берлином
Все новости

Бывший вице-премьер ПНС Ливии баллотировался на президентские выборы

Весь мир
Бывший вице-премьер ПНС Ливии баллотировался на президентские выборы
Pr Scr youtube.com  / 

Триполи, 18 ноября. Бывший заместитель председателя Президентского совета Правительства национального согласия Ливии Ахмад Майтыг выдвинул кандидатуру на пост главы государства. Выборы пройдут 24 декабря.

Необходимые для регистрации документы политик предоставил сотрудникам избиркома накануне. После подачи заявления Майтыг сказал, что североафриканская страна переживает трудный период кризиса и раскола. По его словам, она нуждается прежде всего в экономическом восстановлении и объединении.

По данным Высшей национальной избирательной комиссии, число кандидатов в президенты достигло 15 человек. В предварительный список включены сын бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам, фельдмаршал Халифа Хафтар, сложивший полномочия спикер Палаты представителей Агила Салех, бывший премьер-министр Али Зейдан, экс-глава МВД ПНС Фатхи Башага и другие.

Ранее Каддафи-младший призвал всех граждан активно участвовать в предстоящих выборах, указав, что к мероприятию необходимо отнестись ответственно. Путем плебисцита, по его словам, можно поспособствовать достижению стабильности Ливии.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бывший вице-премьер ПНС Ливии баллотировался на президентские выборы
выборы ливия майтыг
Комментировать