Бывший вице-премьер ПНС Ливии баллотировался на президентские выборы

Триполи, 18 ноября. Бывший заместитель председателя Президентского совета Правительства национального согласия Ливии Ахмад Майтыг выдвинул кандидатуру на пост главы государства. Выборы пройдут 24 декабря.

Необходимые для регистрации документы политик предоставил сотрудникам избиркома накануне. После подачи заявления Майтыг сказал, что североафриканская страна переживает трудный период кризиса и раскола. По его словам, она нуждается прежде всего в экономическом восстановлении и объединении.

По данным Высшей национальной избирательной комиссии, число кандидатов в президенты достигло 15 человек. В предварительный список включены сын бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам, фельдмаршал Халифа Хафтар, сложивший полномочия спикер Палаты представителей Агила Салех, бывший премьер-министр Али Зейдан, экс-глава МВД ПНС Фатхи Башага и другие.

Ранее Каддафи-младший призвал всех граждан активно участвовать в предстоящих выборах, указав, что к мероприятию необходимо отнестись ответственно. Путем плебисцита, по его словам, можно поспособствовать достижению стабильности Ливии.