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Мать Ольги Бузовой пожаловалась на неприятные последствия коронавируса

Общество
Мать Ольги Бузовой пожаловалась на неприятные последствия коронавируса
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 18 ноября. Мама телеведущей Ольги Бузовой Ирина закончила лечение последствий коронавирусной инфекцией. Она рассказала о последствиях заражения.

Ирина Бузова начала реабилитацию после заражения COVID-19. Ей удалось справиться с заболеванием, однако вирус спровоцировал осложнения. Тем не менее, мать Ольги Бузовой не теряет оптимизм, она вспомнила о своем лечении в беседе с корреспондентом сайта kp.ru.

«Никаких проблем! Протекает нетяжело. Врач пришел сразу и принес все лекарства на курс лечения», — поделилась мама телезвезды.

Несмотря на выздоровление, заражение отразилось на проблемах с сердцем и давлением. Эти последствия оказались распространенными на фоне постковидного синдрома, поэтому реабилитация должна помочь матери певицы.

На фоне болезни Ирины Бузовой ее дочь лишилась роли в МХАТ. Новый директор театра Владимир Кехман окончательно убрал спектакль «Чудесный грузин» с ее участием из репертуара.

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