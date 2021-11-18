Хорватский тренер Ивица Олич раскритиковал гендиректора ЦСКА Романа Бабаева

Москва, 18 ноября. Бывший тренер столичного ЦСКА Ивица Олич подверг критике генерального директора «армейского» клуба Романа Бабаева.

Хорватский тренер Ивица Олич, с марта по июнь 2021 года возглавлявший ЦСКА, заявил, что не вернется в московский клуб при нынешнем руководстве. В разговоре с журналистами издания «Чемпионат» 42-летний специалист раскритиковал гендиректора красно-синих Романа Бабаева.

«Если уйдет Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые все изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно. Если бы меня уволили за результат – это одно. У меня было свое видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба», — отметил Олич.

Ранее Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера «Ротора», который он занимал с мая. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба волгоградского клуба.