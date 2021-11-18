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Банк России в 2022 году намерен запустить механизм ограничения выдачи потребкредитов

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 21:03
Экономика
Банк России в 2022 году намерен запустить механизм ограничения выдачи потребкредитов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 ноября. Банк России со второй половины следующего года намерен использовать механизм ограничения выдачи потребительских кредитов. Об этом в ходе ежегодной конференции «S&P Global Ratings — Россия» заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Сейчас законопроект, по которому регулятор может получить право устанавливать ограничение на выдачу займов с целью замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования, находится на рассмотрении в Государственной думе.

«Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года», — цитирует Данилову «Газета.ру».

Центробанк действительно наблюдает ухудшение стандартов кредитования. Для него основное значение имеют показатели доли кредитов с высокой долговой нагрузкой. Ее уровень с начала пандемии коронавируса значительно вырос, добавила специалист.

Россияне нарастили свою долговую нагрузку с 27% до 35% дохода. Об этом свидетельствуют данные «Карты кредитной активности» проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков».

Между тем люди все чаще предпочитают делать покупки посредством онлайн-кредита, без похода в магазин и банк. За последние три года доля онлайн-каналов в общих продажах POS-кредитов увеличилась с 6% до 17%, сообщает INFOX.

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банк россии центробанк кредиты данилова долговая нагрузка потребительские кредиты
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