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Дилерский центр установил наценку в 468 тысяч рублей на Lada Vesta Sport

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:56
Экономика
Дилерский центр установил наценку в 468 тысяч рублей на Lada Vesta Sport
lada.ru  /  Официальный сайт LADA

Москва, 18 ноября. Один из столичных дилерских центров выставил на продажу Lada Vesta Sport по рекордной цене. Об этом информирует Telegram-канал «Новости Москвы».

Конечная стоимость Vesta Sport в салоне составила 1,75 миллиона рублей за автомобиль. Это оказалось на 468 тысяч больше, чем официально заявленный ценник АвтоВАЗа. Из дополнительных услуг в предложение вошла тонировка, ковры и защитная сетка.

Модель в исполнении Luxe EnjoY Pro обладает мультимедийной системой, которую производитель начал устанавливать на машины в этом году. Объем двигателя составляет 1,8 литра, а максимальная скорость — 193 км в час.

Продукция завода «АвтоВАЗ» ранее начала оснащаться набором автомобилиста. В него вошли огнетушитель, трос, аптечка и знак аварийной остановки.

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Все новости / Экономика / Дилерский центр установил наценку в 468 тысяч рублей на Lada Vesta Sport
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