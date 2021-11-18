Немецкий депутат Эрнст предупредил о намерении «Зеленых» остановить «Северный поток — 2»

Берлин, 18 ноября. Партия «Зеленых» в Германии планирует помешать запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Клаус Эрнст.

По его словам, отсрочка запуска трубопровода негативно скажется на поставках энергоресурсов в европейские страны. Кроме того, немецким потребителям топлива будет нанесен ущерб, подчеркнул депутат.

«Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение "Северного потока — 2" нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу», — возмутился Эрнст в интервью РИА Новости.

Одно только объявление о приостановке процесса сертификации «СП-2» привело к скачку цен на газ, отметил он. Необходимо обеспечить топливом те страны, которые в этом нуждаются, добавил депутат.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что процедура одобрения сертификации газопровода может занять до двух месяцев. Руководители проекта сначала должны подать запрос немецкому регулятору.