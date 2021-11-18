«Игра в кальмара» обошла «Локи» в борьбе за голливудскую музыкальную премию

Лос-Анджелес, 18 ноября. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» принес стриминг-сервису Netflix техническую победу за лучший саундтрек по решению жюри премии Hollywood Music in Media Awards.

Хит стриминг-платформы Netflix «Игра в кальмара» поставил рекорд платформы и получил престижные кинонаграды. Так, проект был отмечен на ежегодной церемонии Hollywood Music in Media Awards. Сериал обошел конкурентов, среди которых был сольный сериал «Локи» студии Disney, в категории «Лучший саундтрек сериала».

Награды также получили картина Cʼmon Cʼmon с Хоакином Фениксом, а также блокбастер «Не время умирать», фантастическая драма «Не смотрите наверх» и фильм ужасов «Тихое место — 2». Hollywood Music in Media Awards ежегодно оценивает главные премьеры года на больших экранах и телевидении.

Блогер BadComedian ранее прокомментировал неожиданный успех южнокорейской новинки. Интернет-звезда признался, что не был впечатлен сериалом «Игра в кальмара».