Захарова: Россия ждет конкретику от ФРГ и Франции по встрече в «нормандском формате»

Москва, 18 ноября. России хотелось бы услышать конкретику по предложениям Германии и Франции о встрече министров иностранных дел в «нормандском формате», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала слова представителя немецкого внешнеполитического ведомства о том, что Берлин и Париж внесли ряд конкретных предложений для встречи в «нормандском формате», которые российская сторона якобы отвергла. Соответствующим заявлением она поделилась в своем Telegram-канале.

«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД рассказала, что закон об иностранных агентах был принят в качестве ответной меры на аналогичный шаг США. Так она ответила на критику комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович российского законодательства.