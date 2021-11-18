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Tencent: США могут оказать России услугу попыткой создать истребитель шестого поколения

Армия
Tencent: США могут оказать России услугу попыткой создать истребитель шестого поколения
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 ноября. США стремятся опередить конкурентов с истребителем шестого поколения, но спешка может обернуться для американцев позорным провалом, пишет Tencent.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на американский проект F/A-XX. Он подразумевает создание новейшего боевого самолета, которым будут оснащать перспективные атомные авианосцы класса Gerald R. Ford. Решение американцев отчасти является вынужденным. Дело в том, что палубные истребители F-35 имеют ряд недостатков.

Tencent: США могут оказать России услугу попыткой создать истребитель шестого поколения
flickr.com / U.S. Air Force

«В таких обстоятельствах Соединенные Штаты работают над созданием истребителя шестого поколения, — говорится в статье. — Истребитель может стать спасательным кругом для ВМС США. Известно, что страна уже добилась существенного прогресса в разработке».

Американцы намерены использовать перспективный самолет для противостояния с Россией и Китаем, но загоняют себя в ловушку. Аналитики Tencent объяснили, что США скорее окажут Москве услугу и даже помогут ей в разработке собственного истребителя нового поколения. Лидерство — вещь непостоянная. Американские инженеры, будучи первопроходцами, неизбежно допустят с F/A-XX множество ошибок, утратив преимущество. Зато для их российских и китайских коллег провалы США будут иметь большое справочное значение.

Ранее, как сообщает «Царьград», F-35 британских ВВС потерпел крушение в Средиземном море. По мнению американских экспертов, этот самолет может стать для России важным трофеем.

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россия сша f-35
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