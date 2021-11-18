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«Вкусвилл» планирует открыть магазины без касс и продавцов

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:49
Экономика
«Вкусвилл» планирует открыть магазины без касс и продавцов
wikipedia.org  /  https://vkusvill.ru / Общественное достояние

Москва, 18 ноября. Компания «Вкусвилл» решила запустить магазины, в которых нет ни касс, ни продавцов. Другие ретейлеры тоже тестируют данный формат, но пока никто не приступал к масштабированию проекта, пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов, количество магазинов такого плана, несмотря на сохраняющийся интерес розничных сетей, будет ограниченным. Первая точка, которую откроет «Вкусвилл», появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити». В пресс-службе подтвердили эту информацию, но детали раскрывать не стали.

Стоимость магазина, по оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, учитывая компактную площадь, вряд ли превышает 12–15 млн руб. По его мнению, так как здесь предполагается высокий трафик, а расходы на персонал отсутствуют, можно надеяться на привлекательную экономику.

Кассы в магазинах в последнее время стали местом не только оплаты покупок, но и снятия наличных. Аналитики банка «Русский стандарт» изучили такие операции, прошедшие с января по август текущего года и аналогичный период 2020-го.

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