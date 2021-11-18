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Подлодка «Старый Оскол» выполнила глубоководное погружение на учениях в Черном море

Армия
Подлодка «Старый Оскол» выполнила глубоководное погружение на учениях в Черном море
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Севастополь, 18 ноября. Экипаж дизель-электрической подлодки «Старый Оскол» Черноморского флота РФ отработал глубоководное погружение в морском полигоне в акватории Черного моря.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что подводная лодка проводила маневры в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Экипаж отработал задачи на различных глубинах с максимальным погружением более чем на 240 метров.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие проверили работу всех систем и механизмов, а также отработали алгоритм действий при управлении подлодкой на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. Подчеркивается, что погружение боевой единицы обеспечивали спасательное судно «Коммуна» и буксир СБ-5.

Ранее сообщалось, что шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» досрочно поступят на вооружение Тихоокеанского флота РФ. Их строительство ведется с опережением графика.

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