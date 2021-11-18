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Военный эксперт Рожин: гиперзвуковые ракеты «Циркон» укрепят обороноспособность России

Армия
Военный эксперт Рожин: гиперзвуковые ракеты «Циркон» укрепят обороноспособность России
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 18 ноября. Успешные испытательные пуски гиперзвуковой ракеты «Циркон» имеют огромное значение для России. Наличие этих противокорабельных снарядов укрепит обороноспособность страны, отметил военный эксперт Борис Рожин.

По его мнению, крылатые ракеты «Циркон» также позволят России осуществлять независимую внешнюю политику. На сегодняшний день можно увидеть лишь наращивание угроз у границ РФ, бряцанье оружием и разрушение системы международного права. Об этом Рожин рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Различные испытания обеспечивают России стабильные позиции с точки зрения обороноспособности и дают возможность более эффективно осуществлять политику», — уточнил он.

По мнению эксперта, быть слабым в современном мире является непозволительной роскошью. Необходимо следить за тем, что сейчас есть, и за тем, что будет появляться в будущем, резюмировал эксперт.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 18 ноября доложил президенту страны Владимиру Путину об успешной испытательной стрельбе противокорабельной ракеты «Циркон» в Белом море. Гиперзвуковой снаряд поразил морскую мишень прямым попаданием, передает «Царьград».

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борис рожин ракеты циркон
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