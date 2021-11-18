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Премьер Польши Моравецкий предложил оплатить перелеты беженцев на родину

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:46
Политика
Премьер Польши Моравецкий предложил оплатить перелеты беженцев на родину
wikipedia.org

Варшава, 18 ноября. Польша может профинансировать перелеты беженцев, находящихся на границе с Белоруссией на родину. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как пояснил Моравецкий представителям СМИ, через солидарную и решительную политику и решительную оборону границы необходимо довести до того, чтобы мигранты самостоятельно приняли решение вернуться назад домой.

«Мы можем помочь им в этом, можем помочь им в финансировании перелетов из Белоруссии, из Минска, в Багдад, Стамбул или другие города», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее Польша усилила охрану границ и стянула военных, чтобы пресекать попытки беженцев проникать на территорию страны нелегально. При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для двух тысяч мигрантов. Об этом он сказал в телефонной беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

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мигранты белоруссия польша моравецкий
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