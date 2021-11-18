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Курс биткоина упал до минимума за последние три недели

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:45
Экономика
Курс биткоина упал до минимума за последние три недели
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 18 ноября. Биткоин опустился в цене до 56,5 тысячи долларов. Первая криптовалюта достигла максимума 10 ноября, после чего началась коррекция, свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Падение стоимости актива составляет порядка 4% за сутки. Максимальной и минимальной точкой на торгах 18 ноября стали 60,9 и 56,5 тысячи долларов за одну цифровую монету. За три недели актив подешевел на 15%.

По состоянию на 20:35 по московскому времени BTC торгуется в районе 58 тысяч долларов. Другие крупные криптовалюты показывают аналогичную динамику — Ethereum и Binance Coin за неделю упали на 12%.

Капитализация криптовалютного рынка ранее достигла рекордной отметки. Она превысила 3 триллиона долларов по данным портала CoinGecko, основывающимся на данных мониторинга более 10 тысяч криптовалют.

Вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Романюк напомнил, что легально криптовалютой в РФ сейчас можно только владеть. Расплачиваться за покупки, дарить и совершать любые другие операции нельзя, цитирует его INFOX.

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