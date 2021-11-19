Сексолог Миллер объяснила, как поступить, если мужчина назвал вас чужим именем

В жизни многих женщин случалась неприятная ситуация, когда любимый мужчина неожиданно оговаривался и называл свою избранницу совершенно другим именем. Изумление, шок, желание устроить «разбор полетов» или просто обидеться — частое следствие в таких сценариях. Как быть на самом деле, если в ваш адрес прозвучало незнакомое обращение, и стоит ли рубить с плеча, почувствовав себя обиженной, мы решили спросить у практикующего психолога и сексолога Александры Миллер.

По ее мнению, в такой ситуации нужно поступать разумно и включить режим наблюдения, а не внезапной атаки. Вполне вероятно, ваш мужчина попросту слишком занят работой, а поэтому его голова явно загружена большими объемами информации, в том числе именами.

«На самом деле, у меня один раз всплыло имя, с которым у меня нет даже знакомых. Почему-то назвала человека Никитой, и все были в шоке, в том числе и я, — приводит пример психолог. — Такое бывает, наш мозг нас подводит. И если кроме этого факта нет ничего другого, что могло бы насторожить, то, конечно же, не стоит рубить с плеча. Думаю, все адекватные люди это понимают».

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Проблема возникает, когда у женщины единичный случай превращается в настоящую паранойю: она присматривается и прислушивается к партнеру в попытках уличить в измене. Конечно, порой это не безосновательно и факт неверности действительно имеет место. Однако чаще всего, уверяет специалист, мы попадаем в первый сценарий, где подозрения рождены на пустой почве.

«Таким поведением женщина провоцирует человека уйти из отношений, потому что это просто невозможно терпеть. Вот есть абьюзеры, и это тоже своего рода психологическое насилие. Поэтому вам нужно отслеживать, здоровые у вас отношения или нет и что вообще происходит с вашей ситуацией конкретно. Потому что от того, в каком состоянии она находится, зависят и отношения тоже», — советует Александра Миллер.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Ситуация с оговоркой, будучи не единоразовой, — это, по сути, побочный эффект имеющихся в отношениях проблем, и разбираться вам нужно с ними, а не с путаницей в именах, которую допускает партнер. И если чутье вам подсказывает, что за случайной ошибкой стоит что-то большее, присмотритесь внимательнее к собственной паре.

«Нужно, как говорится, держать руку на пульсе. Если партнер холодно к вам относится, если вы не чувствуете никакой отдачи, а во взаимоотношениях постоянно делаете больше, чем партнер, [то здесь корень проблемы]. Вам постоянно хочется выяснять отношения, а ему уже ничего не хочется: он постоянно где-то задерживается, не инициирует никакие встречи, не устраивает никаким образом досуг, не поддерживает морально и не берет вообще никакой ответственности за отношения. Как зачастую сейчас молодые люди склонны к тому, чтобы вести свободные отношения. Свободные от чего? Эти свободные отношения — абсолютно мнимая история: человек просто не хочет брать ответственность, не хочет никак включаться и не хочет хранить верность», — резюмирует Александра Миллер.

Ранее психолог Миллер рассказала, как распознать у себя эмоциональное выгорание. Например, специалист советует вовремя прислушиваться к своему телу: в случае подобного перенапряжения оно заранее начинает посылать сигналы, на которые следует реагировать.