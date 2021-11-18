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Эмма Уотсон высказалась об участии в съемках спецэпизода «Гарри Поттера»

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:42
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон высказалась об участии в съемках спецэпизода «Гарри Поттера»
instagram.com  /  @emmawatson

Лос-Анджелес, 18 ноября. Британская актриса Эмма Уотсон вновь встретилась с коллегами по съемочной площадке фильмов «Гарри Поттер». Звезда поделилась эмоциями после работы над специальным выпуском.

Студия Warner Bros. собрала в студии главных звезд фильмов про Гарри Поттера — Дэниела Рэдклиффа, Руперта Грина и Эмму Уотсон. Специальный выпуск был приурочен к двадцатилетию премьеры первого фильма по книгам Джоан Роулинг. Позднее актриса опубликовала трогательный пост, где высказалась о встрече с бывшими коллегами по площадке и поделилась ностальгией по «Гарри Поттеру».

«Гарри Поттер был моим домом, моей семьей, моим миром, а Гермиона (до сих пор) — моим любимым вымышленным персонажем всех времен. Я думаю, что один журналист однажды сказал, что это раздражает, сколько раз во время интервью я упоминал, как мне повезло, и начал считать… Но, черт возьми, это действительно так. Я до сих пор в этом убеждена», — поделилась актриса.

Уотсон призналась, что была рада встретиться с Грином и Рэдклиффом, ведь они вместе росли на съемочной площадке. Она поблагодарила их за поддержку и поздравила поклонников поттерианы с юбилеем франшизы.

Стоит отметить, что среди участников спецэпизода не было самой Джоан Роулинг. Писательница осталась без приглашения после скандальных высказываний про трансгендеров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Эмма Уотсон высказалась об участии в съемках спецэпизода «Гарри Поттера»
Гарри Поттер Warner Bros эмм уотсон
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