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Экс-тренер «Спартака» Романцев оценил выступление сборной России в отборе к ЧМ-2022

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:42
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Романцев оценил выступление сборной России в отборе к ЧМ-2022
Global Look Press  /  Alexander Wilf/Russian Look

Москва, 18 ноября. Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев подвел итоги выступления национальной команды в отборочном турнире к ЧМ в Катаре.

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев считает, что занявшая второе место в группе H сборная России неплохо выступила в квалификации ЧМ-2022. Об этом 67-летний специалист рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

«Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар", — подчеркнул Романцев.

Весной следующего года сборная России примет участие в стыковых матчах европейской квалификации к ЧМ. Для попадания на планетарное первенство команде Валерия Карпина необходимо выиграть две встречи. Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 26 ноября.

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футбол сборная россии чм-2022 квалификация Романцев
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