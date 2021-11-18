Экс-тренер «Спартака» Романцев оценил выступление сборной России в отборе к ЧМ-2022

Москва, 18 ноября. Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев подвел итоги выступления национальной команды в отборочном турнире к ЧМ в Катаре.

Заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев считает, что занявшая второе место в группе H сборная России неплохо выступила в квалификации ЧМ-2022. Об этом 67-летний специалист рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

«Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из претендентов на путевку в Катар", — подчеркнул Романцев.

Весной следующего года сборная России примет участие в стыковых матчах европейской квалификации к ЧМ. Для попадания на планетарное первенство команде Валерия Карпина необходимо выиграть две встречи. Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 26 ноября.