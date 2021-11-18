Украинский флот начал набор экипажей для приобретенных у Британии тральщиков Sandown

Киев, 18 ноября. Военно-морские силы Украины вербуют людей для службы на двух тральщиках Sandown, которые ей передаст Королевский Военно-морской флот Великобритании.

Информация об этом появилась на странице в Facebook Вербовочного центра украинского флота. Рекрутеры предлагают соискателям службу по контракту.

Отмечается, что в приоритете находятся лица не старше 40 лет и владеющие английским языком, впрочем при наличии соответствующего опыта и навыков это необязательно. Простые матросы будут получать 11 200 гривен (примерно 31 000 рублей), в то время как старшинский состав может рассчитывать на 12 000 гривен (порядка 33 000 рублей).

Для службы на Sandown принимают как действующих военнослужащих, так и уволенных в запас. В случае прохождения собеседования они отправятся на курсы английского, после чего поедут стажироваться в Великобританию.

Ранее сообщалось, что британский истребитель F-35 потерпел крушение в Средиземном море. Пилоту при этом удалось катапультироваться, передает «Царьград».