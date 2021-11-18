Foreign Affairs подтвердило планы США по вмешательству во внутренние дела Судана

Вашингтон, 18 ноября. Американское издание «Foreign Affairs» подтвердило намерение администрации президента Джо Байдена повлиять на внутриполитические процессы в Судане как через другие страны, так и открыто через собственные источники, статьей, в которой говорится, что США следует восстановить гражданское правление, усилив давление на военные власти восточноафриканской страны.

Журнал по тематике международных отношений и внешней политики США указал, что неудача Вашингтона в Хартуме подорвет доверие к приверженности демократии.

Судан может вернуться к «самым мрачным дням милитаризации и бесконечного конфликта», если Аль-Бурхан не откажется от контроля над стратегическими активами. «Foreign Affairs» подчеркнул, что на фоне происходящего в Хартуме у Вашингтона и союзников США появился повод ввести санкции.

При этом издание отметило, что партии, которые поддерживали премьера Абдаллу Хамдока, могли бы пойти на некоторые скромные уступки и продемонстрировать «как сохранить лицо», либо поспособствовать переходному процессу, например, путем создания Законодательного собрания со сбалансированным представительством политических объединений и, возможно, некоторых военных.

«Если Соединенные Штаты надеются остановить Аль-Бурхан и поддержать демократическое движение в Судане, тогда они должны действовать быстро, используя главный инструмент для давления. Вашингтон при поддержке союзников на Ближнем Востоке и в Европе может поставить суданских генералов в тяжелое положение», — указал журнал.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международное сообщество поддержит Хартум в случае восстановления «легитимного» правительства, которое свергли 25 октября. Тогда главнокомандующий ВС Судана распустил государственные институты и ввел в стране чрезвычайное положение.

При этом Аль-Бурхан подтвердил приверженность переходу к демократии и пообещал в ближайшее время объявить новый кабмин. Ранее руководитель армии сформировал переходный Суверенный совет, который обязался создать гражданское правительство.