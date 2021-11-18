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Путин поручил МИД наладить дипломатические отношения с Соломоновыми островами

Политика
Путин поручил МИД наладить дипломатические отношения с Соломоновыми островами
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 ноября. Президент России подписал указ об установлении МИД РФ контактов с Соломоновыми островами. Он поручил внешнеполитическому ведомству наладить дипломатические отношения с государством.

Страна располагается в юго-западной части Тихого океана. Соломоновы острова занимают территорию архипелага, самыми крупными являются Сан-Кристобаль, Гуадалканал, Малаита, Санта-Исабель, Нью-Джорджия и Шуазель. Путин поручил МИД России установить дипотношения с государством при помощи указа.

«Министерству иностранных дел Российской Федерации провести переговоры с Соломоновыми Островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами», — гласит документ.

Ранее Владимир Путин подписал указ о смене послов в Катаре и Омане. Должность в первом государстве занял дипломат Дмитрий Догадкин. Главой дипмиссии в Омане стал Илья Моргунов, который исполнял обязанности главного советника в Департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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путин указ соломоновы острова
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