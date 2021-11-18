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Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом

Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Челябинск, 18 ноября. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в небе над Южным Уралом.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что пилоты в рамках летного задания выполняли виражи на максимальном и форсажном режимах работы двигателя самолета. Летчики продемонстрировали элементы сложного пилотажа, в том числе «петлю Нестерова», «косую петлю» и «горизонтальные бочки».

Отмечается, что тренировочные полеты проходили на военном аэродроме в Челябинской области. В маневрах были задействованы 50 военнослужащих, а также пять истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане стартовали совместные учения сил специального назначения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Кобальт-2021». В них принимают участие военнослужащие из РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

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