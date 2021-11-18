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Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта

Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
chery.ru  /  Chery Automobile

Пекин, 18 ноября. Фотографии кроссовера Chery X-C, премьера которого должна состояться 19 ноября на мотор-шоу в Гуанчжоу, уже опубликованы в Сети, пишет Carsweek.

На «живых» снимках нового паркетника можно увидеть широкую решетку радиатора с крупным узором, которая плавно трансформируется в передний бампер. Такое решение выглядит очень эффектно. Однако узкая двухъярусная оптика делает образ кроссовера более агрессивным.

В целом, судя по дизайну новинки, он во многом напоминает внешнее оформление Uni-T. Задние фары, отвечая веяниям моды, связаны тонкой светящейся полосой, а бампер основательно хромирован. На корме Chery X-C можно прочесть название — Omoda 5.

Японская компания Nissan ранее объявила о запуске в России сервиса подписки на свои автомобили под названием Nissan Drive. Клиенты могут взять арендовать машину на один год.

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автомобили авторынок Chery X-C Omoda 5
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