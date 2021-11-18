Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции

Санкт-Петербург, 18 ноября. Франция растеряла все свое влияние в Мали и теперь пытается мстить африканской республике за ее сближение с Россией, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии изданию «ПолитРоссия» социолог обратил внимание на решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Организация ввела санкции против большинства членов временного правительства Мали. Официальным поводом для этого послужил захват власти военными. Однако, по мнению Шугалея, причина кроется в другом. Он заметил, что ЭКОВАС фактически находится под контролем у Франции, которая и надавила на членов организации ради ограничительных мер.

«Это было абсолютно предсказуемо и не вызывает никакого удивления. Париж столько лет в жесткой форме эксплуатировал эту африканскую страну исключительно в своих интересах, и это были далеко не партнерские отношения. И сейчас, после ситуации, когда Франция потеряла свое влияние и выходит из Мали, малийское правительство обратилось к России за помощью, и наша страна в эту трудную минуту ему не отказала», — заметил ученый.

В связи с этим Шугалей выразил надежду, что ставка французских политиков не сыграет, а власти Мали будут и дальше налаживать отношения с Москвой в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп назвал Москву надежным стратегическим партнером Бамако, на которого можно рассчитывать.