Уборщика главы Минобороны Израиля обвинили в шпионаже в интересах иранских хакеров

Тель-Авив, 18 ноября. Израильские власти обвинили уборщика, работавшего в доме министра обороны еврейского государства Бени Ганца, в шпионаже в пользу хакеров группы Black Shadow, предположительно связанной с Ираном.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции Израиля, 37-летний житель центрального города Лод Омри Горен Гороховский был арестован 4 ноября.

New: A house cleaner at Israeli Defense Minister Benny Gantz’s home has been charged w/ espionage after he allegedly offered an Iranian hacker group, Black Shadow, he could plant malware on the defense minister’s computer. Talk about insider threat. https://t.co/FLs5wskkNa — Shannon Vavra (@shanvav) November 18, 2021

В ордере на арест мужчины говорилось, что у него было обширное криминальное досье: пять судимостей и тюремное заключение за различные преступления, включая ограбление банка. Все это вызывает вопрос, как он был нанят для работы в доме одного из высших должностных лиц службы безопасности Израиля.

Внутреннее разведывательное управление «Шин Бет» сообщило, что Гороховский инициировал контакт с неназванной «иранской организацией» через социальные сети, отправив фотографии различных предметов из дома Ганца, включая снимки его компьютера. Ведомство добавило, что никакого ущерба государственным секретам не было нанесено, поскольку уборщик никогда не получал доступа к секретным материалам.

Гороховский предположительно связался с Black Shadow через Telegram 31 октября с предложением передать информацию из дома главы Минобороны Израиля.

#Israel: Omri Goren, 37, a household employee of Defense Minister Benny Gantz is being charged with espionage, offering to spy on Gantz on behalf of "a person identified with Iran" pic.twitter.com/fuCgh5bVN1 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 18, 2021

Используя вымышленное имя, подозреваемый представился человеком, работающим в доме Бени Ганца, и предложил хакерам оказывать помощь различными способами.

Согласно версии следствия, Гороховский сказал представителю Black Shadow, что за денежное вознаграждение раздобудет информацию о высокопоставленном чиновнике и установит шпионское программное обеспечение на его компьютеры с помощью USB-устройства.

«Шин Бет» заявил, что попытка шпионажа была быстро пресечена и Гороховский был арестован через несколько дней после того, как он связался с хакерами. В обвинительном заключении бывшего работника клининг сервиса Black Shadow характеризуется как аффилированная с Ираном группа.

"יצוין כי לגורן [העובד החשוד של שר הביטחון גנץ] עבר פלילי, כאשר הורשע חמש פעמים בין השנים 2002 ל-2013 ב-14 תיקים, בהם שני אירועי שוד בנק, התפרצויות לבתים ועוד, ונדון לארבעה מאסרים בכלא."



אנחנו חיים על ניסים.https://t.co/yIytSsT76d — Danny Hendler (@DannyHendler) November 18, 2021

На допросе Гороховский объяснил свои мотивы и подробно описал разговор с представителем Black Shadow. Расследование проводилось Отделом по расследованию международных преступлений «Шин Бет» и «Лахав 433» с ведома Ганца.

Как отметил бывший агент «Шин Бет» Гонен Бен Ицхак в комментарии для i24NEWS, никто не проверял уборщика перед тем, как он начал работать в доме министра обороны. Мужчина работал на свою собственную компанию, поэтому никто не заметил, что он, в частности, ранее был осужден за ограбление банка.

#Israel: No one checked Defense Minister Benny Gantz's house cleaner, Omri Goren. He worked under his own company, so no one noticed that he was a convicted bank robber, says Gonen Ben Itzhak, former Shin Bet agent pic.twitter.com/ii4iIhnkc7 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 18, 2021

Оппозиционный депутат от партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир призвал Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, возглавляемый депутатом партии «Еш Атид» Рамом Бен Бараком, созвать экстренное заседание для обсуждения обстоятельств, которые позволили Гороховскому работать в доме Ганца.

פניתי בפנייה דחופה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון בדרישה לקיים דיון דחוף בוועדה, בעקבות חשיפת השב"כ בחשד שעובד נקיון בביתו של שר הביטחון רצה להעביר מידע לאיראן מבקש להבין כיצד השב"כ לא מנע את העסקתו של אדם שהורשע 15 פעם וריצה עונשי מאסר? הרי הכתובת כבר על הקיר, זה יכל לפגוע בבטחון המדינה pic.twitter.com/KzOGhyqQ9N — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 18, 2021

Все не в первый раз

Хакеры Black Shadow уже несколько раз совершали кибератаки на израильские гражданские структуры. Так, группой была опубликована информация с сайта знакомств для ЛГБТ-сообщества Atraf, а также раскрыта информация о десятках тысяч клиентов страховой компании Shirbit и туристического агентства Pegasus.

Впрочем, Бени Ганц тоже не впервые становится «мишенью» хакеров. Так, во время предвыборной кампании 2019 года «Шин Бет» предупредил политика о том, что иранская разведка взломала его мобильный телефон, передав личные данные и контакты лицам, враждебным Израилю. Однако тогда, как утверждалось, никакой секретной информации на мобильном устройстве не было.