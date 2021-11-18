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Уборщика главы Минобороны Израиля обвинили в шпионаже в интересах иранских хакеров

Весь мир
Уборщика главы Минобороны Израиля обвинили в шпионаже в интересах иранских хакеров
Global Look Press  /  Xinhua

Тель-Авив, 18 ноября. Израильские власти обвинили уборщика, работавшего в доме министра обороны еврейского государства Бени Ганца, в шпионаже в пользу хакеров группы Black Shadow, предположительно связанной с Ираном.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному Министерством юстиции Израиля, 37-летний житель центрального города Лод Омри Горен Гороховский был арестован 4 ноября.

В ордере на арест мужчины говорилось, что у него было обширное криминальное досье: пять судимостей и тюремное заключение за различные преступления, включая ограбление банка. Все это вызывает вопрос, как он был нанят для работы в доме одного из высших должностных лиц службы безопасности Израиля.

Внутреннее разведывательное управление «Шин Бет» сообщило, что Гороховский инициировал контакт с неназванной «иранской организацией» через социальные сети, отправив фотографии различных предметов из дома Ганца, включая снимки его компьютера. Ведомство добавило, что никакого ущерба государственным секретам не было нанесено, поскольку уборщик никогда не получал доступа к секретным материалам.

Гороховский предположительно связался с Black Shadow через Telegram 31 октября с предложением передать информацию из дома главы Минобороны Израиля.

Используя вымышленное имя, подозреваемый представился человеком, работающим в доме Бени Ганца, и предложил хакерам оказывать помощь различными способами.

Согласно версии следствия, Гороховский сказал представителю Black Shadow, что за денежное вознаграждение раздобудет информацию о высокопоставленном чиновнике и установит шпионское программное обеспечение на его компьютеры с помощью USB-устройства.

«Шин Бет» заявил, что попытка шпионажа была быстро пресечена и Гороховский был арестован через несколько дней после того, как он связался с хакерами. В обвинительном заключении бывшего работника клининг сервиса Black Shadow характеризуется как аффилированная с Ираном группа.

На допросе Гороховский объяснил свои мотивы и подробно описал разговор с представителем Black Shadow. Расследование проводилось Отделом по расследованию международных преступлений «Шин Бет» и «Лахав 433» с ведома Ганца.

Как отметил бывший агент «Шин Бет» Гонен Бен Ицхак в комментарии для i24NEWS, никто не проверял уборщика перед тем, как он начал работать в доме министра обороны. Мужчина работал на свою собственную компанию, поэтому никто не заметил, что он, в частности, ранее был осужден за ограбление банка.

Оппозиционный депутат от партии «Религиозный сионизм» Итамар Бен-Гвир призвал Комитет Кнессета по иностранным делам и обороне, возглавляемый депутатом партии «Еш Атид» Рамом Бен Бараком, созвать экстренное заседание для обсуждения обстоятельств, которые позволили Гороховскому работать в доме Ганца.

Все не в первый раз

Хакеры Black Shadow уже несколько раз совершали кибератаки на израильские гражданские структуры. Так, группой была опубликована информация с сайта знакомств для ЛГБТ-сообщества Atraf, а также раскрыта информация о десятках тысяч клиентов страховой компании Shirbit и туристического агентства Pegasus.

Впрочем, Бени Ганц тоже не впервые становится «мишенью» хакеров. Так, во время предвыборной кампании 2019 года «Шин Бет» предупредил политика о том, что иранская разведка взломала его мобильный телефон, передав личные данные и контакты лицам, враждебным Израилю. Однако тогда, как утверждалось, никакой секретной информации на мобильном устройстве не было.

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израиль хакеры бени ганц
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