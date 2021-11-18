Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца

Лондон, 18 ноября. Герцог и герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон вот уже десять лет являют собой пример счастливой семьи, однако их отношения зародились задолго до похода к алтарю. Эксперт Кети Николл объяснила, почему принц Уильям тянул со свадьбой.

Николл считает, что герцог Кембриджский не желал спешить с бракосочетанием, поскольку боялся повторить судьбу своего отца принца Чарльза, которого заставили жениться на принцессе Диане — подходящей невесте, как считали члены королевской семьи.

«Он не хотел поддаваться подобному давлению и поклялся, что не будет спешить к алтарю. Он ясно выразил свои чувства, когда неожиданно сказал журналисту, что не планирует жениться в ближайшее время», — цитирует эксперта Express.

В конечном счете все образумилось, и принц Уильям взял свою возлюбленную в жены. Паре удалось не только выстроить гармоничные и доверительные отношения, но и стать примером для многих британцев, но что самое главное — примером для собственных детей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон почти все свободное время посвящают друг с другу. Супруги не расстаются даже во время перелетов, которые неизменно совершают первым классом коммерческих авиарейсов. Не так давно стало известно, чем их кормят в самолетах.