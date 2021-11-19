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Психолог Суздальцева рассказала, кому будут полезны роботы для объятий
Технологии
Психолог Суздальцева рассказала, кому будут полезны роботы для объятий
pixabay.com  / 

Многими людьми в зрелом возрасте движет потребность компенсировать недополученный в детстве телесный контакт с любящим и принимающим взрослым. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева.

СМИ сообщили, что британские ученые провели исследование с целью выяснить, какая продолжительность по времени объятий позволяет получить наилучший эффект. Результаты планируется использовать в разработке роботов. По мнению психолога, такие технологии действительно могут оказаться полезными для некоторых людей.

«В качестве замены при полном отсутствии [партнера], да, это решит какие-то жизненно важные задачи, но это не полноценная замена здорового общения с человеком», — сказала эксперт.

Людмила Суздальцева также отметила, что немало людей решают проблему одиночества при помощи технологий уже и в наше время.

«Не знаю, правда это или нет, но есть много сообщений о том, что эпатажные мужчины нередко выбирают себе в качестве партнера резиновых женщин. В общении с живым человеком очень много рисков. Нужно нравиться, предпринимать усилия в заботе о своем партнере. Я не только что-то получаю, но и сам вкладываюсь в отношения. С куклой или роботом все проще: есть потребность, есть исполнение», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Суздальцева указала, кому могут быть полезны роботы для объятий
Социальная сеть «Мир Тесен», канал «Пропорции Счастья» /

В завершение она подчеркнула, что в человеческой природе заложена потребность чувствовать объятия близкого человека.

«Было проведено наблюдение за детьми, которые росли в детских домах. Формально за ними следили: кормили, мыли, переодевали. Однако их не гладили. У таких деток очень часто отмечали отставание в развитии. Были даже сведения, что не все из них выживали. Если не брать ребенка на руки, то у него нет телесного контакта с большим взрослым: любящим, принимающим. Многими взрослыми людьми движет тоска по этому чувству», — подытожила специалист.

Ранее Людмила Суздальцева оценила новую технологию, позволяющую питомцам звонить своим хозяевам. По ее мнению, видеосвязь не способна заменить живого общения с вашим четвероногим другом.

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объятия психолог суздальцева
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