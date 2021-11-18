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Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
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CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону

Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 18 ноября. Консервативная партия Великобритании начинает присматривать преемника нынешнему премьер-министру Борису Джонсону, передает американский телеканал CBS News.

Как отметил журналист и обозреватель из Великобритании Саймон Бейтс, действиями Джонсона недовольны не только избиратели, но и однопартийцы политика. Основными кандидатами на пост премьер-министра Великобритании могут стать канцлер казначейства Риши Сунак или глава МИД Элизабет Трасс, считает он.

Опрос показал, что у Джонсона и Консервативной партии неприятности: 60% респондентов назвали их дискредитировавшей себя и коррумпированной партией. Джонсон всеми силами пытается остаться у руля, хотя понимает, что его рейтинг зашкаливающе низок.

CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
ФБА «Экономика сегодня» / Андрей Зубарев

«Им надоели его шуточки, остроты и фотосессии. Он пустил все на самотек. Так что ему тихо присматривают преемника. Фаворитом является канцлер казначейства Риши Сунак, он сам при деньгах, сделал весьма мудрый выбор, женившись на дочери миллиардера, и не пьет алкоголь», — иронизирует автор репортажа.

В свою очередь Лиз Трасс пользуется популярностью среди сторонников партии и является новым и полным энтузиазма представителем верхушки консерваторов. Таким образом конец пребывания Бориса Джонсона у власти может быть уже близок, резюмировал Саймон Бейтс.

Ранее Джонсон заявил, что Британия поддерживает украинский суверенитет не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России. По его словам, в основе того, что делает Global Britain, должна лежать концепция коалиций, объединяющихся вокруг безопасности, ценностей, финансов, науки, дипломатии и людей.

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Борис Джонсон великобритания CBS News
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