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Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
jkrowling.com  /  J.K. ROWLING

Москва, 18 ноября. Режиссер Константин Богомолов встал на защиту писательницы Джоан Роулинг, которая навлекла на себя недовольство хейтеров в интернете. Поводом для травли стали слова о сексуальных меньшинствах.

Джоан Роулинг оказалась в центре скандала из-за неосторожных высказываний в адрес трансгендеров. Вскоре на писательницу обрушился гнев интернет-пользователей, однако она не стала приносить публичных извинений.

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал ситуацию вокруг писательницы. Мужа Ксении Собчак возмутила ее травля, поэтому он решительно поддержал Роулинг в беседе с изданием «Говорит Москва».

«Это катастрофа, прям так и напишите. Это безобразие», — заявил режиссер.

Высказывания Джоан Роулинг оставили ее без места в составе звезд спецэпизода, посвященного двадцатилетию премьеры первого фильма про Гарри Поттера. Релиз выпуска состоится на стриминг-платформе HBO Max 1 января.

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роулинг травля богомолов
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