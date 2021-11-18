Военкор Коц объяснил, почему важно привлекать внимание к преступлениям Украины в Донбассе

Донецк, 18 ноября. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, многократно посещавший зону боевых действий в Донбассе, одобрил инициативу, выдвинутую гражданами Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктором Баркаловым и Вадимом Шулаком. Жители ДНР направили в международные инстанции обращения с просьбой расследовать конкретные факты преступлений украинской власти на территории республик Донбасса.

В частности, в письмах указывается на огромные человеческие жертвы среди мирного населения и на многочисленные разрушения, которыми сопровождалась операция ВСУ в регионе. Адресатами сообщений являются Международный уголовный суд (МУС), Международный суд (МС), Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Совет Безопасности ООН, организации Amnesty International и Human Rights Watch. Персональное внимание уделено экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности Петра Алексеевича Порошенко, 26 сентября 1965 года рождения, место рождения г. Болград (Одесская область), за геноцид, преступления против человечности и военные преступления на территории Донецкой и Луганской областей во время проведения АТО», — пишет один из жителей Донецка.

В интервью для международной редакции ФАН Александр Коц отметил, что без постоянной поддержки темы военных преступлений Киева в медиапространстве она будет замалчиваться и постепенно уходить из информационной повестки. Проблема еще и в том, что сейчас информационная политика коллективного Запада направлена на то, чтобы обвинить Россию в провоцировании «маленькой несчастной Украины».

«Я считаю, что надо бить во все колокола и стучать во все двери. И это уже не первая такая инициатива. Куда только не писали — были и обращения в Европейский суд по правам человека, который почему-то антироссийские дела рассматривает очень быстро, а дела, в которых мирное население Донбасса жалуется на Украину, почему-то задвигаются на дальнюю полку. Поэтому больших перспектив я тут не вижу, но и ничего плохого не вижу тоже — надо максимально широко рассказывать о преступлениях Киева в Донбассе с привлечением всех возможных лиц», — считает спецкор.

Собеседник констатирует, что западные СМИ взахлеб рассказывают о колоннах российской техники вдоль границы с Украиной, при этом почему-то из вида упускаются отчеты ОБСЕ, в которых говорится, что Украина стягивает запрещенную Минскими соглашениями технику к линии разграничения. Речь идет о танках, гаубицах — и все это в непосредственной близости от линии соприкосновения. Спецкор уверен: если мы будем молчать и предоставим слово только одной стороне, то в медиапространстве останется только то, что транслируется Киевом и его западными кураторами.

В Киеве заявили, что международный суд в Гааге будет "расследовать дела" против России и "сепаратистов", но при этом не будет предъявлять претензий к украинской стороне, так как в действиях ВСУ в Донбассе "нет состава преступления".

Расскажите это им... pic.twitter.com/XXduicyJGH — Алексей Карпушев (@AleksKarpushev) December 16, 2020

Говоря об осуждении ответственных за эту войну, Коц отмечает, что вердикт должен выноситься не зарубежными организациями, а самими жителями Украины.