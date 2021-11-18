Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ

Москва, 18 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил сотрудников СМИ за существенный вклад в достижения Вооруженных сил РФ.

Выступая на церемонии награждения победителей VII конкурса «Медиа-АС», глава оборонного ведомства назвал работу журналистов настоящим подвигом. Он напомнил, что представители прессы, в частности, помогли с урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Благодаря тому, как они показали российских миротворцев, «всем стало спокойно», заметил Шойгу.

«Мы стали для вас открытыми, мы доверились вам, и вы это доверие оправдали, поэтому спасибо вам за вашу работу», — сказал министр.

Ранее Шойгу оценил художественный фильм «Небо» о погибшем в Сирии летчике Олеге Пешкове. По его словам, лента показала мужество и самоотверженность российских военных.