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Роту инженерных войск ВС Британии перебросят к польско-белорусской границе

Армия
Роту инженерных войск ВС Британии перебросят к польско-белорусской границе
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Варшава, 18 ноября. Британские ВС направят инженерную роту на польско-белорусскую границу, которая будет обслуживать построенное там временное заграждение, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава польского минобороны сообщил, что обсуждал в октябре текущего года отправку британских военных к польско-белорусской границе с министром обороны Британии Беном Уоллесом. Блащак выразил надежду, что инженерная рота прибудет в Польшу уже в ноябре.

«Скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе – это временное заграждение, которое служит обеспечению безопасности Польши», — рассказал он.

По его словам, основной задачей британских военных инженеров будет починка временного ограждения. Они также будут поддерживать дорожное сообщение вдоль ограды и на подъезде к ней.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал идею создания гуманитарного коридора в Германию для мигрантов на границе Белоруссии. Он предостерег белорусские власти от этого решения.

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польша британия инженерные войска
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