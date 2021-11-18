Полузащитник казанского «Рубина» Шатов приостановил футбольную карьеру

Казань, 18 ноября. Футболист «Рубина» Олег Шатов приостановил спортивную карьеру в 31 год.

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что полузащитник Олег Шатов решил приостановить карьеру и расторгнуть контракт с клубом из столицы Татарстана. Экс-игрок сборной России не исключил, что вернется на футбольное поле.

«Если пойму, что у меня до сих пор страсть и я скучаю по футболу, обязательно вернусь. Я точно знаю, что сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение», — подчеркнул полузащитник.

Шатов перешел в «Рубин» в июле прошлого года. В составе казанского клуба он провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. До этого Шатов выступал за екатеринбургский «Урал», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Краснодар».

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