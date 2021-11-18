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Депутат Бутина заявила о протянутой Путиным руке дружбы в сторону США

Политика
Депутат Бутина заявила о протянутой Путиным руке дружбы в сторону США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин при помощи выступления на расширенном заседании Коллегии МИД России подал Соединенным Штатам руку дружбы. С таким заявлением выступила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Парламентарий выступила с заявлением после участия главы государства на встрече Коллегии МИД РФ. Путин вспомнил о женевском саммите и подчеркнул, что мероприятие помогло выровнять отношения между Россией и США. Также президент подчеркнул, что это важно для обеих сторон. Бутина обсудила слова российского лидера с РИА Новости.

«Я думаю, что мы в очередной раз со своей стороны — и продолжим в общем-то — протягиваем руку дружбу для Соединенных Штатов. На мой взгляд, заявление президента очень правильное и выверенное в этом отношении, потому что нужно предпринимать попытки, поскольку если, не дай Бог, будет война, победителей в этой войне не будет, то есть проигравшими будут все», — сказала Бутина.

Ранее Владимир Путин обращал внимание на миролюбивость России. Страна готова на партнерские отношения с другими государствами, однако будет отстаивать принцип суверенитета, пояснял президент.

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