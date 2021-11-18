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Звезда балета Родькин высказался о трагической смерти актера на сцене Большого театра

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 20:13
Общество
Звезда балета Родькин высказался о трагической смерти актера на сцене Большого театра
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Танцор балета Денис Родькин рассказал о своем возвращении в Большой театр вскоре после трагической смерти актера Евгения Кулеша во время спектакля. Артист вспомнил, как трагедия отразилась на коллективе театра.

Происшествие случилось на сцене Большого театра месяц назад — декорации обрушились на актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Звезда балета Денис Родькин затронул эту тему в программе «Судьба человека». Артист признался, что смерть коллеги сказалась на атмосфере в театре.

«Когда я вернулся в Большой, то почувствовал гнетущую атмосферу. Каждый переживал эту потерю как свое собственное горе. Это был действительно несчастный случай. Каждый спектакль — декорации то вверх, то вниз. Как-то даже в голову не могло прийти, что такое может произойти», — поделился артист в интервью Борису Корчевникову.

Кадры происшествия стали появляться в Сети вскоре после инцидента. Источник Большом театре показал фото декорации, которая упала на Кулеша.

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большой театр кулеш родькин
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