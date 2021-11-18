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Генерал ВС США Армагно: Россия получила возможность сбивать американские спутники

Армия
Генерал ВС США Армагно: Россия получила возможность сбивать американские спутники
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 ноября. Российские военные могут с легкостью уничтожать американские спутники на околоземной орбите благодаря новому ракетному комплексу, заявила генерал-лейтенант Космических сил США Нина Армагно.

Так она прокомментировала успешные испытания перспективного вооружения, в рамках которых ВС РФ поразили недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

«То, что мы видим, является демонстрацией Россией оружия. Если они могут уничтожить российский спутник, то могут уничтожить и американский», — посетовала Армагно, выступая на конференции Ascend по вопросам космоса.

Она также призвала Пентагон к соответствующим мерам. Армагно уверена, что Соединенным Штатам необходимо усиливать собственные военные системы, а также расширять «гибридные возможности» в космосе.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что испытанный военными ракетный комплекс на самом деле является системой «Нудоль», разработка которой велась на протяжении нескольких лет. Эту версию, по словам аналитика, подтверждают параметры перехвата спутника и ряд других показателей.

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