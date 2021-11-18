Hulu опубликовал первый тизер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли

Лос-Анджелес, 18 ноября. Мини-сериал «Пэм и Томми», рассказывающий историю отношений звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон и барабанщика американской рок-группы Motley Crue Томми Ли, получил дебютный тизер.

Ролик, опубликованный на официальном YouTube-канале стриминга Hulu, позволяет зрителям составить примерное представление о том, чего можно ожидать от этого проекта.

Тизер также позволяет оценить, насколько органично актеры Лили Джеймс и Себастиана Стэн смотрятся в образах Андерсон и Ли. Премьера сериала, режиссером которого выступил автор «Круэллы» Крэйг Гиллеспи, назначена на 2 февраля 2022 года.

Ранее в Сети появился трейлер не менее ожидаемого проекта — фильма «Дог», главную роль в котором исполнил актер Ченнинг Татум. Он же выступил и режиссером ленты.