Сенатор Джабаров указал на смягчение риторики США в отношении РФ после саммита в Женеве

Москва, 18 ноября. Вашингтон ослабил жесткую риторику по отношению к Москве после июньского саммита Россия — США в Женеве, отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Выступая на Коллегии Министерства иностранных дел РФ, президент Владимир Путин констатировал частое расхождение позиций Москвы и Вашингтона. Однако саммит в Женеве приоткрыл новые возможности для конструктивного диалога двух стран, отметил российский лидер.

«Наш президент подтвердил, что он за сотрудничество. Он не закрывал двери ни перед одной страной, не переступал черту, не допускал неуважительных высказываний в отношении лидеров других государств», — сказал Джабаров.

По его словам, «подвижки» после саммита есть, и Соединенные Штаты уже изменили риторику в отношении РФ, но Европа пока еще не услышала этот сигнал.

Ранее Джабаров назвал циничными заявления Лондона о причастности Москвы к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Сенатор напомнил о преступлениях британских и американских военных на фоне вторжения в Ирак в 2003 году.