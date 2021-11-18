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Петербург и Москва попали в список самых желанных городов России для переезда ради работы

Общество
Петербург и Москва попали в список самых желанных городов России для переезда ради работы
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Москва, Петербург и Сочи вошли в список городов, куда больше всего хотят переехать россияне ради работы.

Соответствующе исследование провели аналитики «Одноклассников», сервиса «VK Работа» и центра ResearchMe. Также в пятерку самых желанных городов для переезда вошли Краснодар и Владивосток.

Так, 35% опрошенных заявили, что в этих городах их привлекает уровень жизни, еще 32% отметили зарплату, 30% — климат, а 17% — возможность быстрее построить карьеру. Как оказалось, самую высокую зарплату в этих городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками.

Жители России ранее рассказали, какие запахи ассоциируются у них с популярными городами страны. Опрос провели аналитики сервиса бронирования жилья для отдыха.

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