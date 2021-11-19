Британский герцог Эндрю был пойман на валютных махинациях

Лондон, 18 ноября. Британский принц Эндрю попал в неприятную ситуацию. На этот раз его обвиняют в финансовых махинациях. Однажды он взял ссуду на сумму 2 миллиона долларов в частном банке, в отношении которого сейчас ведется расследование по делу об отмывании денег, пишет Marie Claire.
Стало известно, что практически сразу виконт вернул деньги. Выяснилось, что буквально несколько дней спустя та же сумма была получена банком обратно, но не от Его Высочества, а от одного скандального британского девелопера, банкира и финансиста, чья семья контролирует банк.
Адвокаты принца Эндрю пока отказываются комментировать ситуацию. Они отметили, что Его Высочество имеет полное право сохранять информацию конфиденциальной.
Банк со скромным названием Banque Havilland находится под следствием по делу о нарушениях, связанных с отмыванием денег. В таком статусе он был еще на момент, когда герцог взял ссуду.
В итоге Эндрю оплатил штраф в размере более 4,5 миллиона долларов, а прокуратура Люксембурга завела новое уголовное дело, которое, по данным Bloomberg, по-прежнему не закрыто. По мнению работников банка, их заведение всегда проверялось, как и все финансовые учреждения.
Ранее сообщалось, как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю.