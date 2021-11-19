Британский герцог Эндрю был пойман на валютных махинациях

Лондон, 18 ноября. Британский принц Эндрю попал в неприятную ситуацию. На этот раз его обвиняют в финансовых махинациях. Однажды он взял ссуду на сумму 2 миллиона долларов в частном банке, в отношении которого сейчас ведется расследование по делу об отмывании денег, пишет Marie Claire.

Стало известно, что практически сразу виконт вернул деньги. Выяснилось, что буквально несколько дней спустя та же сумма была получена банком обратно, но не от Его Высочества, а от одного скандального британского девелопера, банкира и финансиста, чья семья контролирует банк.