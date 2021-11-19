Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 11:44
11:43
Политика
Афганцы поблагодарили Путина и Шойгу за организованную эвакуацию из республики
11:42
Общество
Источник ФАН опроверг слухи о том, что в сгоревшей квартире жил второй муж Хлебниковой
11:40
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 ноября, праздники, факты, люди
11:38
Общество
Версию пожара в квартире Хлебниковой из-за проводки признали несостоятельной
11:36
Шоу-бизнес
Саша Савельева вспомнила, как рождение ее сына оказалось под угрозой из-за болезни
11:35
Экономика
Le Monde: ЕС может столкнуться с перебоями электроэнергии в случае морозов
11:32
Политика
Лукашенко и Путин провели вторые за неделю телефонные переговоры
11:30
Общество
Сексолог Миллер объяснила, как поступить, если мужчина назвал вас чужим именем
11:29
Общество
Нутрициолог Силуянов рекомендовал употреблять витамин D3 в софтгель-капсулах
11:27
Происшествия
ГП подала иск о конфискации активов на 750 млн рублей у экс-прокурора Томбулова
Все новости

Британский герцог Эндрю был пойман на валютных махинациях

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 10:29
Общество
Британский герцог Эндрю был пойман на валютных махинациях
ТАСС  /  Steve Parsons / PA Wire/PA Images

Лондон, 18 ноября. Британский принц Эндрю попал в неприятную ситуацию. На этот раз его обвиняют в финансовых махинациях. Однажды он взял ссуду на сумму 2 миллиона долларов в частном банке, в отношении которого сейчас ведется расследование по делу об отмывании денег, пишет Marie Claire.

Стало известно, что практически сразу виконт вернул деньги. Выяснилось, что буквально несколько дней спустя та же сумма была получена банком обратно, но не от Его Высочества, а от одного скандального британского девелопера, банкира и финансиста, чья семья контролирует банк.

Адвокаты принца Эндрю пока отказываются комментировать ситуацию. Они отметили, что Его Высочество имеет полное право сохранять информацию конфиденциальной.

Банк со скромным названием Banque Havilland находится под следствием по делу о нарушениях, связанных с отмыванием денег. В таком статусе он был еще на момент, когда герцог взял ссуду.

В итоге Эндрю оплатил штраф в размере более 4,5 миллиона долларов, а прокуратура Люксембурга завела новое уголовное дело, которое, по данным Bloomberg, по-прежнему не закрыто. По мнению работников банка, их заведение всегда проверялось, как и все финансовые учреждения.

Ранее сообщалось, как принц Уэльский и королева Елизавета пытаются спасти репутацию принца Эндрю.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Британский герцог Эндрю был пойман на валютных махинациях
принц эндрю валютные махинации горе
Комментировать