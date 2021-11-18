Парламент Ливии заявил о невозможности внесения поправок в законы о выборах

Бенгази, 18 ноября. Пресс-секретарь Палаты представителей Ливии Абдалла Блехек заявил, что уже слишком поздно вносить поправки в законы о выборах. Всеобщее голосование назначено на 24 декабря.

В эфире телеканала Al Wasat он добавил, что изменение документов, ранее принятых депутатами, не стоит в повестке дня предстоящих заседаний парламента. По его словам, избирательный процесс уже запущен на основе ратифицированных законопроектов. Избирком начал раздачу карточек избирателей и регистрацию кандидатов на пост президента и места в законодательном органе.

Официальный представитель ведомства сказал, что предстоящий плебисцит положит конец политическому расколу. Поэтому в интересах народа необходимо поддержать процесс.

Блехек заявил, что Высший государственный совет Ливии, поддерживающий позицию «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), с самого начала пытался сорвать декабрьские выборы. Возражения членов совета относительно якобы несовершенного законодательства направлены на достижение этой цели.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Глава ВГС Халед аль-Мишри на протяжении последних месяцев настаивает на переносе или отмене голосования. Он подал иск в судебные органы с целью добиться заморозки решений Высшей национальной избирательной комиссии, однако потерпел неудачу.

Ливийские СМИ сообщили о планах политика силой саботировать плебисцит. Недавно Аль-Мишри сформировал коалицию, в которую вошли лидеры группировок на западе страны.

Несмотря на это, руководитель избиркома Имад ас-Саих отверг возможность изменения даты политического события. Он подтвердил, что подготовка к президентским и парламентским выборам проходит в соответствии с установленным графиком.