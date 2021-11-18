Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 20:39
20:35
Армия
Экипажи самолетов Су-34 выполнили элементы сложного пилотажа в небе над Южным Уралом
20:35
Происшествия
Ребенок мигрантов из Сирии скончался в лагере на польско-белорусской границе
20:34
Экономика
Шпионские снимки нового Chery X-C появились в Сети за день до дебюта
20:33
Политика
Шугалей: страны Западной Африки ввели санкции против Мали под давлением Франции
20:31
Весь мир
Граждане ДНР обвинили Киев в геноциде и подали иски в ведущие мировые инстанции
20:30
Общество
Принц Уильям не спешил жениться на Кейт Миддлтон из-за боязни повторить ошибки отца
20:27
Политика
CBS News: в Великобритании начинают присматривать преемника Борису Джонсону
20:24
Общество
Муж Ксении Собчак поддержал Джоан Роулинг на фоне интернет-травли
20:24
Происшествия
Женщину-водителя арестовали за ДТП с четырьмя жертвами на Ставрополье
20:23
Армия
Шойгу поблагодарил журналистов за вклад в достижения ВС РФ
Все новости

Парламент Ливии заявил о невозможности внесения поправок в законы о выборах

Весь мир
Парламент Ливии заявил о невозможности внесения поправок в законы о выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Бенгази, 18 ноября. Пресс-секретарь Палаты представителей Ливии Абдалла Блехек заявил, что уже слишком поздно вносить поправки в законы о выборах. Всеобщее голосование назначено на 24 декабря.

В эфире телеканала Al Wasat он добавил, что изменение документов, ранее принятых депутатами, не стоит в повестке дня предстоящих заседаний парламента. По его словам, избирательный процесс уже запущен на основе ратифицированных законопроектов. Избирком начал раздачу карточек избирателей и регистрацию кандидатов на пост президента и места в законодательном органе.

Официальный представитель ведомства сказал, что предстоящий плебисцит положит конец политическому расколу. Поэтому в интересах народа необходимо поддержать процесс.

Блехек заявил, что Высший государственный совет Ливии, поддерживающий позицию «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), с самого начала пытался сорвать декабрьские выборы. Возражения членов совета относительно якобы несовершенного законодательства направлены на достижение этой цели.

Парламент Ливии заявил о невозможности внесения поправок в законы о выборах
Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Глава ВГС Халед аль-Мишри на протяжении последних месяцев настаивает на переносе или отмене голосования. Он подал иск в судебные органы с целью добиться заморозки решений Высшей национальной избирательной комиссии, однако потерпел неудачу.

Ливийские СМИ сообщили о планах политика силой саботировать плебисцит. Недавно Аль-Мишри сформировал коалицию, в которую вошли лидеры группировок на западе страны.

Несмотря на это, руководитель избиркома Имад ас-Саих отверг возможность изменения даты политического события. Он подтвердил, что подготовка к президентским и парламентским выборам проходит в соответствии с установленным графиком.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Парламент Ливии заявил о невозможности внесения поправок в законы о выборах
выборы ливия палата представителей
Комментировать