МИД Франции призвал Россию «вернуться» к дискуссиям по встрече в «нормандском формате»

Париж, 18 ноября. Российской Федерации стоит вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в «нормандском формате», рассказал представитель МИД Франции во время брифинга.

По его словам, Берлин и Париж на протяжении нескольких месяцев работали над продолжением диалога и реализацией повестки дня для мира на основе Минских соглашений. Стороны выдвинули ряд конкретных предложений для встречи министров в «нормандском формате», как это было согласовано между исполняющей обязанности канцлера Ангелой Меркель, президентом Эммануэлем Макроном и лидером Владимиром Путиным в октябре.

«Россия отказалась участвовать в такой встрече. Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утвержденных форматах и в соответствии с согласованными принципами», — подчеркнул представитель МИД Франции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация якобы добивает «нормандский формат» с помощью публикации дипломатической переписки, а также подрывает доверие к себе. По словам министра, ему хотелось саркастично пошутить по поводу этой ситуации, но в этом «нет ничего хорошего».