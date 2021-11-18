BadComedian признался, что не может обойти вниманием новую картину Уэса Андерсона

Москва, 18 ноября. Блогер BadComedian готовится к походу на премьеру картины «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"». Кинообозреватель объяснил, почему не пропустит фильм режиссера Уэса Андерсона.

Картина «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» вышла в российских кинотеатрах после неоднократных переносов премьеры. Блогер BadComedian оказался среди поклонников режиссера Уэса Андерсона и готовится увидеть новый фильм любимого автора. Он признался в интервью телеканалу «360», что не сможет обойти вниманием долгожданную премьеру.

«Это режиссер, за которым не следить нельзя. Я жду не сюрпризов, а именно его фильма. Потому что мне доставляют удовольствие именно его фильмы, а не что-то там необычное», — заявил блогер.

BadComedian также высказался о планах Netflix продолжить сериал «Игра в кальмара». Блогер сомневается, что южнокорейский проект вряд ли повторит успех первых эпизодов.