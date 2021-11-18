Гройсман возглавил рейтинг лучших премьер-министров Украины

Киев, 18 ноября. Владимир Гройсман возглавил рейтинг премьер-министров Украины. Его поддерживают 21,3% респондентов. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) 17 ноября.

Второе место поделили Николай Азаров и Юлия Тимошенко. Они набрали 13,5% и 13,4% соответственно. На третьей позиции находятся Арсений Яценюк и Виктор Янукович. У них 9,1% и 7,6%.

Денис Шмыгаль, по мнению 5,1% украинцев, лучший из премьеров.

Стоит отметить, что последние места в рейтинге премьер-министров заняли Юрий Ехануров, набравший 2,8%, и Алексей Гончаренко, у которого 1%.

Также 25,2% украинских граждан не смогли ответить в опросе. Голосование проводилось с 22 октября по 12 ноября.

Ранее стало известно, что почти половина американских избирателей считают Байдена психически нездоровым. Опрос USA Today в начале ноября 2021 года показал, что рейтинг одобрения лидера США составляет менее 38%.