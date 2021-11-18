МИД Германии расценил публикацию переписки с Лавровым как «нарушение» диппрактики

Берлин, 18 ноября. Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию переписки главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами.

Немецкое министерство приняло к сведению публикацию переписки глав МИД и расценило это как «нарушение» дипломатической практики, передает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Ранее Лавров высказался по поводу своего решения предать огласке диалог с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. По словам российского дипломата, украинские власти «достали» его саботажем Минских соглашений.