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МИД Германии расценил публикацию переписки с Лавровым как «нарушение» диппрактики

Политика
МИД Германии расценил публикацию переписки с Лавровым как «нарушение» диппрактики
wikipedia.org  /  DorisAntony/CC BY-SA 3.0

Берлин, 18 ноября. Министерство иностранных дел Германии отреагировало на публикацию переписки главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами.

Немецкое министерство приняло к сведению публикацию переписки глав МИД и расценило это как «нарушение» дипломатической практики, передает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — говорится в заявлении МИД ФРГ.

Ранее Лавров высказался по поводу своего решения предать огласке диалог с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. По словам российского дипломата, украинские власти «достали» его саботажем Минских соглашений.

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россия лавров германия
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