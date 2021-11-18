Forbes: рухнувший в Средиземном море британский F-35 может стать ценным трофеем России

Вашингтон, 18 ноября. Россия способна достать обломки рухнувшего в Средиземном море британского истребителя F-35, которые станут для нее очень ценным призом. Такое мнение выразил аналитик из США Дэвид Хэмблинг.

Обозреватель американского издания Forbes в своем материале пишет, что 17 ноября в восточной части Средиземноморья потерпел крушение самолет ВМС Великобритании F-35B. Как передает «ПолитРоссия», он взлетел с авианосца Queen Elizabeth и спустя некоторое время рухнул в воду.

Эксперт отмечает, что британцам стоит как можно скорее поднять обломки своего истребителя с морского дна, поскольку они являются лакомой добычей для российских военных. Однако проблема заключается в том, что у Лондона очень мало возможностей для проведения подобных операций в глубоководных морских районах.

В то же время у Москвы есть все средства, чтобы извлечь обломки истребителя со дна Средиземного моря. Например, у российских военных есть 12-метровый глубоководный аппарат АС-40, который может стыковаться с подводными лодками на большой глубине и проводить различные спасательные операции. Благодаря специальным манипуляторам он способен поднимать на поверхность ракеты, части самолетов или другие предметы.

Хэмблинг уверен, что в случае успеха россияне смогут раскрыть секреты «невидимой кожи» F-35, поглощающей волны радаров. Также их может заинтересовать электроника истребителя. Аналитик заключил, что если британцы не смогут уберечь обломки, то они станут весьма ценным трофеем России.

Ранее заслуженный летчик РФ Владимир Попов заявил, что США допустили целый ряд ошибок при создании истребителя пятого поколения F-35. Также стала известна судьба пилота рухнувшего в Средиземное море самолета ВМС Британии, передает «Царьград».