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Акция «Тележка добра» для помощи пенсионерам на самоизоляции проходит в Благовещенске

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 19:51
Общество
Акция «Тележка добра» для помощи пенсионерам на самоизоляции проходит в Благовещенске
Пресс-служба правительства Мурманской области

Благовещенск, 18 ноября. Волонтеры амурского отделения Общероссийского народного фронта продолжают благотворительную акцию «Тележка добра» в Благовещенске.

Неравнодушные горожане собирают продукты для одиноких пенсионеров, вынужденных находиться на самоизоляции в период пандемии коронавируса. Купить продукты длительного хранения и оставить их в «Тележке добра» могут все желающие.

Специальная тележка находится в супермаркете микрорайона Черемушки на улице Зейская, дом №325. По словам добровольцев, из собранных продуктов они сформируют наборы и отвезут нуждающимся. На прошлой неделе уже удалось помочь шести пожилым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В «Тележке добра» можно оставить сахар, крупы, макаронные изделия, печенье, конфеты, а также мясные и рыбные консервы. Главное, чтобы все продукты имели долгий срок хранения, пишет портал «AMUR.LIFE».

Томские власти ранее предоставили волонтерам право бесплатного проезда за помощь в пандемию. Добровольцы могут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах.

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