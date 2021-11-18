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Политолог Воля предсказал падение рейтинга Зеленского на фоне обнищания украинцев

Политика
Политолог Воля предсказал падение рейтинга Зеленского на фоне обнищания украинцев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 ноября. Цена за проезд в общественном транспорте Киева вырастет с начала 2022 года. Сумма увеличится почти в 2,5 раза.

Сейчас проезд в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае стоит 8 гривен, а с нового года подорожает до 20. Киевлян эта новость возмутила, несмотря на то, что горожанам пообещали выгодные тарифы для владельцев проездных билетов. Как отметил мэр Киева Виталий Кличко столичный общественный транспорт сейчас является «дотационным». Эксперты считают, что вина Кличко здесь минимальна, а на самом деле причиной стала недальновидная политика президента Владимира Зеленского.

Как отметил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля, повышение цен на проезд больно ударит в первую очередь именно по рейтингу Зеленского.

«Последние социологические опросы свидетельствуют, что рост цен и бедность все больше и больше беспокоят жители Украины. Стоимость проезда выросла до 20 гривен, это уж слишком. Это — шоковое повышение для киевлян», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

Политолог Воля предсказал падение рейтинга Зеленского на фоне обнищания украинцев
Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

С Волей согласился украинский политолог Александр Булавин, который отметил, что украинцы становятся все более нищими.

«И так растут цены на все: на коммунальные услуги и на товары первой необходимости. И в это время еще и повышается стоимость проезда, причем существенно. Это еще снизит рейтинг президента на несколько процентов, добавит еще больше негатива населения в отношении Зеленского», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский подписал закон об олигархах. Он заявил, что документ изменит отношения между политиками и крупным бизнесом.

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украина кличко зеленский
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